Вакцина от полиомиелита оказалась эффективной против коронавируса

23:25, 05 мая 2021, ПАИ

Директор центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов заявил сегодня в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», доказал эффективность вакцины против полиомиелита в качестве средства борьбы с коронавирусом .

«Мы дали <...> добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости [коронавирусом] в данной группе. Этот вопрос мы доказали», - сказал он.

«Мы оставили его [вопрос эффективности прививки от полиомиелита как средства борьбы с коронавирусом] пока в стороне как, скажем так, скоропомощностной вариант», - добавил Ишмухаметов.

В наблюдательном исследовании приняло участие более 600 человек в Кирове, сообщил глава научного центра.