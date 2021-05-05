Вакцина от полиомиелита оказалась эффективной против коронавируса
Директор центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов заявил сегодня в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», доказал эффективность вакцины против полиомиелита в качестве средства борьбы с коронавирусом .
«Мы дали <...> добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости [коронавирусом] в данной группе. Этот вопрос мы доказали», - сказал он.
«Мы оставили его [вопрос эффективности прививки от полиомиелита как средства борьбы с коронавирусом] пока в стороне как, скажем так, скоропомощностной вариант», - добавил Ишмухаметов.
В наблюдательном исследовании приняло участие более 600 человек в Кирове, сообщил глава научного центра.
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