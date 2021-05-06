Крыпецкий монастырь празднует 467-ю годовщину со дня обретения мощей преподобного Саввы

02:46, 06 мая 2021, ПАИ

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Псковского и Порховского возобновляется празднование обретения мощей преподобного Саввы Крыпецкого. 6 мая Крыпецкий монастырь празднует 467-ю годовщину со дня обретения мощей преподобного Саввы Крыпецкого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в обители.

6 мая в 8:00 от Собора Рождества Иоанна Предтечи (Псков, улица Максима Горького 1а, Комсомольская площадь) в Крыпецкий монастырь отправится бесплатный автобус вместительностью 40 человек. Промежуточная остановка состоится у Кремля. Обратно автобус отправится в 14:00.

Начало таинства исповеди - в 9:00. Божественная литургия с пасхальным крестным ходом начнется в 10:00 в Успенском храме.

Паломников просят надевать маски и соблюдать безопасную дистанцию.

