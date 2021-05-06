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Юрий Вешний наступил по народному календарю

Юрий Вешний, или Егорьев день, наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

Георгий Победоносец — христианский святой, особенно почитаемый на Руси. Во время правления императора Диоклетиана он пострадал за веру, после восьмидневных мучений был обезглавлен. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора — Александру. Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли.

День Георгия Победоносца в России стал великим праздником. Юрьевым же или Егорьевым он называется потому, что этими именами в русской традиции передавалось имя Георгий.

С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь»; «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает». Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», — говорили в народе.

Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром. В это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса». Однако юрьевские росы могли причинить и вред домашним животным. Если кто-то хотел зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст, а затем накинуть на скотину. Результатом такого обряда станет то, что у коров пропадет молоко, а телята ослепнут.

В Егорьев день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось что-либо делать из шерсти — даже просто брать в руки шерстяные нитки. Чествовали на Юрия и пастухов. После того как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами. На этом празднике веселилась вся деревня.

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