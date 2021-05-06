6 мая перекроют участок дороги Порхов – Дно

09:40, 06 мая 2021, ПАИ

6 мая состоится третий легкоатлетический пробег, посвященный 77-летию освобождения узников концлагеря «Дулаг-100». В связи с этим в этот день с 17:30 до 18:30 вводится временное прекращение движения транспортных средств по участку автомобильной дороги Порхов – Дно (от мемориала Дулаг-100). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Перекрытие дороги осуществляется на основании соответствующего приказа комитета для обеспечения безопасности участников и зрителей. Временное прекращение движения обеспечивает администрация Порховского района.