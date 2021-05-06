Малодушную психиатрию покажут зрителям Псковского театра 6 мая

10:11, 06 мая 2021, ПАИ

6 мая в 19:00 на Малой сцене Псковского академического театра драмы покажут спектакль «Позвольте вам выйти вон!». В театре жанр постановки определили как «малодушную психиатрию и больше ничего».

Спектакль объединяет ранние произведения Антона Чехова, когда он еще формировал свой творческий почерк, оттачивал язык и писал под псевдонимом Антоша Чехонте. Чеховские комедии-шутки хорошо прижились на театральной сцене, востребованы и любимы зрителями во все времена.

В постановке режиссёр использовал рассказы «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», комедии-шутки «Предложение», «Свадьба».

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта. Для зрителей 12+.