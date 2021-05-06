Жилой дом полыхал открытым огнем в Пскове
6 мая около часа ночи произошло возгорание одноэтажного жилого дома на улице Железнодорожной, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание дома, полыхавшего открытым огнем.
На месте происшествия работали пожарные подразделения и скорая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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