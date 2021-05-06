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Происшествия

Жилой дом полыхал открытым огнем в Пскове

  • Жилой дом полыхал открытым огнем в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Жилой дом полыхал открытым огнем в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Жилой дом полыхал открытым огнем в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Жилой дом полыхал открытым огнем в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Жилой дом полыхал открытым огнем в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Жилой дом полыхал открытым огнем в Пскове
    Фото: ПАИ

6 мая около часа ночи произошло возгорание одноэтажного жилого дома на улице Железнодорожной, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание дома, полыхавшего открытым огнем.

На месте происшествия работали пожарные подразделения и скорая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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