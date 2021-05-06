Ещё 49 человек в Псковской области заразились коронавирусом

09:27, 06 мая 2021, ПАИ

Ещё 49 человек в Псковской области заразились коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 36 634 человек. Такие данные статистики приводит губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки выздоровел 201 человек (всего - 28 282). Общее число скончавшихся от коронавируса - 356 человек.

Также губернатор сообщил, что очаг в кардиологическом отделении Псковской городской больницы снят с контроля Роспотребнадзора.