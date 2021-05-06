Псков и Великие Луки лидируют по количеству новых случаев COVID-19
Псков и Великие Луки лидируют по количеству новых случаев COVID-19, зарегистрированных за минувшие сутки. В Пскове заболели 26 человек, в Великих Луках - шестеро. Такие данные приводит в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В Псковском и Плюсском районах по четыре новых случая. В Пушкиногорском - два, в Островском, Невельском, Порховском, Великолукском, Палкинском, Пыталовском районах - по одному.
В статистику заболеваний попал также приезжий из другого региона.
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