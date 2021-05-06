Росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина в Пскове

10:05, 06 мая 2021, ПАИ

Росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина в Пскове, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

6 мая около полуночи экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.