Росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина в Пскове
Росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина в Пскове, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
6 мая около полуночи экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.
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