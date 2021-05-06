Сильные дожди ожидаются в течение дня в Псковской области

10:18, 06 мая 2021, ПАИ

В течение дня 6 мая местами по Псковской области и в Пскове ожидаются сильные дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В связи с этим рекомендуется воздержаться от поездок, по возможности лучше оставаться дома или на работе. Если сильный дождь застал на улице, следует укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение) подтапливает, необходимо покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Водителям советуют перепарковать автомобили из низинных мест, не оставлять их на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал в личном транспорте, не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки. Следует перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать ливень.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.