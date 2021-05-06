Рецидивисты похитили плуг и борону в Псковском районе

10:48, 06 мая 2021, ПАИ

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Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в совершении противоправного деяния. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 апреля со двора дома в деревне Замостечье были похищены металлические плуг и борона. В хищении подозреваются двое безработных, ранее судимых жителей деревни Ершово Псковского района. Они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.