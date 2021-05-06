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Общество

Экспедиция «РоссиЯ-2021» добралась до Пскова: онлайн-трансляция пресс-конференции с участниками

Фото РГО.

6 мая с 11.00 Псковское агентство информации транслирует пресс-конференцию участников экспедиции «РоссиЯ-2021», одним из пунктов которой станет и Псковская область.  Экспедиция организована Русским географическим обществом совместно с Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения РФ и реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Участники экспедиции расскажут о том, как и для чего она была создана, какие цели преследует, а также об интересных случаях экстремального путешествия по России, в том числе и Псковской области. 

Напомним, 3 марта команда экспедиции «РоссиЯ-2021» стартовала из сочинского Олимпийского парка. Ее участники преодолеют более 34 тысяч километров и посетят 50 российских субъектов (Сочи- Севастополь- Керчь- Ростов-на-Дону- Псков- Санкт-Петербург- Мурманск- Архангельск- Диксон- Тикси- Певек - Анадырь-Владивосток -Благовещенск -Улан-Удэ- Кызыл -Омск -Астрахань-Махачкала- Грозный- Магас -Сочи). Экспедиционная команда соберет геологические и этнографические материалы для музейных фондов РГО.

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