В Пскове из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание квартиры

11:26, 06 мая 2021, ПАИ

В Пскове из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

5 мая около 19:00 в многоквартирном жилом доме на улице Крестки произошло возгорание квартиры. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и спасли квартиру.

В результате пожара огнем повреждены кухонные принадлежности и обои. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.