В Пскове из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание квартиры
В Пскове из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
5 мая около 19:00 в многоквартирном жилом доме на улице Крестки произошло возгорание квартиры. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и спасли квартиру.
В результате пожара огнем повреждены кухонные принадлежности и обои. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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06 мая 2021
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