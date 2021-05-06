Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» собирают данные о Псковской области

11:42, 06 мая 2021, ПАИ

В Псковском агентстве информации началась трансляция пресс-конференции участников экспедиции «РоссиЯ-2021». Первым взял слово руководитель экспедиции Константин Мержоев. Он отметил, что основная цель исследователей – патриотическая.

«Мы хотим узнать о своей стране больше. «Откроем Россию заново вместе!» - девиз нашей экспедиции. Ну и, конечно, у нас научные цели. Мы находимся в экспедиции уже 64 дня, прошли Краснодарский край, Крым, Белгородскую, Ростовскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую и Псковскую области. Затем нас ждет Карелия. В Псковской области мы находимся уже больше недели и довольны. Нас все прекрасно встречают, псковские пограничники в том числе, потому что зачастую наш маршрут проходит довольно близко к границе», - поделился он.

Также Константин рассказал, что группа ведет записи, собирает материалы в дневники. У каждого свой дневник, но есть еще и общий экспедиционный.

«Есть экспедиционный сайт, мы есть во всех соцсетях, также у нас свой YouTube-канал и TikTok. Там можно посмотреть материалы о том, что мы делаем», - подытожил Мержоев.