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Общество

Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» преодолевают путь на велосипедах

В экспедиции «РоссиЯ-2021» принимают участие девять человек, из которых только одна девушка, плюс двое запасных, на случай если кто-то захочет сойти с дистанции. Весь непростой путь участники проходят на велосипедах, в среднем команда проезжает по сто километров в день. Велосипед с грузом весит 50-60 килограммов, и ехать в гору против ветра бывает довольно сложно. Однако такие нагрузки только на пользу.

«Так как мы постоянно в движении, организм находится в тонусе и никто не болеет. Что касается коронавируса, то все участники экспедиции либо привиты, либо имеют антитела. Стараемся делать зарядку, правильно питаться, пить витамины», - поделился врач экспедиции Александр Коновалов.

Константин Мержоев рассказал, что в Псковской области при виде команды на велосипедах люди очень удивлялись.  Мол, они одни такие, кто честно весь маршрут проезжает, не пользуясь другим транспортом. Вот только с погодой путешественникам пока не везет: ни в Крыму, ни  в Псковской области. Они уже несколько раз попадали в снежные заряды.

Экспедиция должна завершиться 31 декабря 2021 года в Сочи. Участники отметили, что их родные привыкли к подобным долгосрочным путешествиям.

 

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Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» преодолевают путь на велосипедах


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