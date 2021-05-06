Использование сетей на всех водоемах запретили в Псковской области

12:28, 06 мая 2021, ПАИ

С 5 мая запрещена установка и использование сетей на всех водоёмах нашего региона. Об этом сообщил Псковскому агентству информации и. о. начальника отдела рыбоохраны по Псковской области Владислав Колесников.

Он рассказал, что в ближайшие дни рыбоохрана организует мероприятие под названием «Псковские реки и озёра без сетей». В течение нескольких дней будут протралены и очищены от незаконных и брошенных сетей многие водоёмы нашего региона.

«К сожалению, неблагоприятная погода вносит серьёзные коррективы в наши планы. К мероприятию будут привлечены силы рыбоохраны, полиции, промысловиков, а также приглашаются рыболовы-любители, неравнодушные к сохранению водных биологических ресурсов Псковской области. Рыболовов-любителей по возможности просим прибыть со своими лодками и лодочными моторами, укомплектованными спасательными средствами. Пригодятся и рыболовы без лодок, мы их попросим оказать содействие лодкам с малочисленными экипажами», - призвал Колесников.

Ранее сообщалось, что рыбоохрану в Псковской области усилили 11 инспекторов из других регионов России.