«Добросад» посадили псковские профсоюзы в Печорах

20:49, 05 мая 2021, ПАИ

Еловую аллею высадили сотрудники Псковского облсовпрофа и активисты профсоюзного Молодежного совета на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В акции «Добросад» приняли участие и воспитанники центра. Перед тем как посадить каждое дерево ребята загадывали желания.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов рассказал, что сажал деревья вместе с десятилетней Надей и Ангелиной восьми лет. «Замечательные, добрые, умные и воспитанные девочки! Уверен, что их желания обязательно сбудутся!» – отметил Игорь Иванов.

Как он сообщил, продолжением мероприятия стало совместное заседание социальных работников, гостей, участников проекта и воспитанников центра. Речь шла о предстоящем празднике Великой Победы, о подвиге героев Великой Отечественной войны, об исторической памяти. В завершение встречи была заложена «капсула времени» с посланием от нынешних воспитанников центра. Кроме того, профсоюзы передали ребятам сладкие подарки, мороженое и детские книги.

«Доброе, объединяющее мероприятие! Можно по-разному называть: сад памяти, сад желаний, добросад, но дело не в этом, дело в том, что когда вместе делаешь доброе дело, когда хочешь помочь, когда от чистого сердца, тогда мир меняется вокруг нас. Счастье там, где мы!», – заключил Игорь Иванов.