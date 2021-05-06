Кубок 76-летия Победы пройдет с 7 по 9 мая в Ледовом дворце Пскова
Кубок 76-летия Победы пройдёт с 7 по 9 мая в Ледовом дворце Пскова, сообщается в группе «Псковский хоккей» «ВКонтакте». В соревнованиях примут участие команды из Пскова и Санкт Петербурга.
7 мая на лёд выйдут псковские команды «Торнадо» и «Беркут». 8 мая состоится игра «Торнадо» со сборной СПбХЛ из Санкт-Петербурга, затем псковский «Беркут» сразится с «Красной Звездой» из Санкт-Петербурга.
9 мая состоится турнир «Беркута» против сборной СПбХЛ, «Торнадо» сыграет с «Красной Звездой».
Турнир пройдет в профессиональном формате.
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06 мая 2021
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