Кубок 76-летия Победы пройдет с 7 по 9 мая в Ледовом дворце Пскова

13:43, 06 мая 2021, ПАИ

Кубок 76-летия Победы пройдёт с 7 по 9 мая в Ледовом дворце Пскова, сообщается в группе «Псковский хоккей» «ВКонтакте». В соревнованиях примут участие команды из Пскова и Санкт Петербурга.

7 мая на лёд выйдут псковские команды «Торнадо» и «Беркут». 8 мая состоится игра «Торнадо» со сборной СПбХЛ из Санкт-Петербурга, затем псковский «Беркут» сразится с «Красной Звездой» из Санкт-Петербурга.

9 мая состоится турнир «Беркута» против сборной СПбХЛ, «Торнадо» сыграет с «Красной Звездой».

Турнир пройдет в профессиональном формате.