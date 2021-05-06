9 Мая псковичи могут бесплатно попасть на спектакль «Дни Победы»

14:01, 06 мая 2021, ПАИ

9 Мая, в праздник Великой Победы, жители Псковской области смогут бесплатно посетить спектакль Псковского театра драмы «Дни Победы». Администрация Псковской области решила подарить эту возможность горожанам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

В спектакле «Дни Победы» перед зрителями разворачиваются судьбы шести молодых людей, на долю которых выпало испытание Великой Отечественной войной. Свои проникновенные, почти исповедальные монологи они говорят буквально глядя в глаза зрителям, поскольку в этом спектакле разделение на сцену и партер отсутствует: и артисты, и зрители находятся в общем пространстве - пространстве памяти. Подводник Володя, Рая, жена моряка, Юра, сержант-артиллерист, пехотинец Вася, дочь ленинградского скульптора Таня и, наконец, Серега-связист, чье путешествие по дорогам войны оказалось самым долгим и драматичным, – в спектакле режиссера Веры Поповой скорбь о жертвах войны и радость Победы оказываются предельно конкретными эмоциями конкретных людей, так похожих на нас сегодняшних. Этот интимный, камерный и музыкальный спектакль - подарок Псковского театра драмы в честь праздника Победы.

9 мая спектакль «Дни Победы» сыграют дважды: в 15:00 и 19:00. Чтобы посетить спектакль, бесплатные входные билеты можно получить в кассе театра.

Зрителям, которые уже купили билет на спектакль, театр вернёт деньги.