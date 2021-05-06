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Определились победители Чемпионата Псковской области по лёгкой атлетике

Определились победители Чемпионата Псковской области по легкой атлетике среди городов и районов, который прошел в Великих Луках 4-5 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель федерации Легкой атлетики Псковской области Александр Камезин.

В беге на 100 метров первое место заняла псковичка Елизавета Никитина. У мужчин лучшим стал великолучанин Михаил Комиссаров. В беге на 200 метров первое место у Дарьи Юрченко из Невельского района. Среди мужчин первый результат показал Михаил Комиссаров.

В беге на 400 метров среди женщин первое место завоевала великолучанка Ирина Толкачева, среди мужчин - великолучанин Сергей Артамонов. В беге на 800 метров перве места распределились аналогично.

В беге на 1500 метров лучшей стала Александр Голубкова из Великолукского района, лучшим - великолучанин Андрей Костененко.

В беге на 3000 метров первые места у Елизаветы Николаевой из Островского района и Никиты Тюлькова из Пскова. Он же стал лучшим в беге на 5000 метров.

На стометровке с барьерами первые места завоевали великолучане Наталья Ильина и Савелий Орехов. В десятиборье лучший результат показал великолучанин Андрей Иванов.

В прыжках в высоту первые места получила псковичка Наталья Спиридонова и великолучанин Максим Курмелев.

В прыжках в длину лучшей также стала Наталья Спиридонова, лучшим - пскович Вадим Новаченко. 

Лучше остальных метнули копье Анастасия Голубева из Куньинского района и Андрей Лопатенков из Великих Лук.  В метании диска первые места у Полины Михайловой из Великих Лук и Фейтулаха Наврузбекова из Великолукского района. В толкании ядра лучшими стали Полина Михайлова и Илья Мурашов из Куньинского района. 

По результатам турнира будет укомплектована сборная для участия в Чемпионате и Первенстве СЗФО по легкой атлетике, который пройдет с 30 по 1 июня.

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