100-летие отмечает педагог из Великих Лук Александра Курчанова

16:13, 06 мая 2021, ПАИ

6 мая 100-летие отмечает педагог из Великих Лук Александра Курчанова, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Александра Курчанова родилась в деревне Бор Локнянского района. Но еще до войны вместе с семьей Александра попала в Таджикистан и спаслась, таким образом, от оккупации.

Из Душанбе в 1941 году призвали на фронт мужа Александры Курчановой. Он, политрук Михаил Дьяченко, погиб 6 мая 1942-го, в день ее рождения. После войны педагог вернулась в Псковскую область. Здесь руководство района привлекло ее к работе в партийных органах, предварительно отправив молодого инструктора на учебу в Калининскую Высшую партийную школу.



В конце 50-х Александра Курчанова переехала в Великие Луки. К ней из Душанбе вернулась дочь Лариса, которая, как и мама, получила педагогическое образование. А Александра Курчанова, расставшаяся на какое-то время с педагогикой, работала третьим секретарем Великолукского горкома КПСС, отвечала за «идеологию». Затем она возглавила школу № 5, благодаря ей был создан хороший педагогический коллектив.



Александра Курчанова уже не выходит из дома, но по-прежнему в курсе всех новостей.



