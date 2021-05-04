Рыбу и мясо экспортирует Псковская область в Канаду, Гонконг, Вьетнам и Чили

15:55, 06 мая 2021, ПАИ

В Псковской области с начала года государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оформили документы на экспорт 438 партий животноводческих товаров общим весом более 10,2 тысячи тонн.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, наибольший объём продукции, отправленной на экспорт, составило мясо и свиные мясопродукты – 9,8 тысячи тонн. Продукцию отправили во Вьетнам и Гонконг.

Также в Гонконг экспортировали почти 84 тонны сырья животного происхождения. 265,5 тонны рыбы и рыбной продукции экспортировано в Канаду (горбуша, тунец, рыбные консервы), в Чили поставили рыбий жир, в Литву - филе судака, в Эстонию - окуня, судака, щёки судака, на Украину - рыбные консервы. Также 63,4 тонны кормов отправлены в Узбекистан.