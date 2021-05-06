До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 мая

15:06, 06 мая 2021, ПАИ

7 мая в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие дожди, ночью местами умеренные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура по области: ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.