До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 мая
7 мая в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие дожди, ночью местами умеренные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура по области: ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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06 мая 2021
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