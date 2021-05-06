Можно ли рыбачить на троллинг - Бесклёвный разбирался в дебрях новых правил

15:58, 06 мая 2021, ПАИ

«Ловить нельзя запретить». Где поставить запятую, без юристов и лингвистов не разобраться. Нешуточный спор разгорается между рыболовными чиновниками и рыболовами -троллингистами. Неужели ясности так и не будет до первого протокола и до первого судебного заседания.

Троллингу конец?

На совещании в Росрыболовстве 28 августа 2020 года было принято решение о запрете троллинга в 2021 году как способа лова рыбы и, как прозвучало из уст главы федерального агентства Ильи Шестакова, пока лишь на Рыбинском водохранилище, с чем наши читатели уже были ознакомлены.

На рыболовных форумах, в том числе и псковских, прошло широкое и громкое обсуждение принятого решения. И мы даже поспорили, что Рыбинское водохранилище - это только пробный камушек в огород рыболовов-любителей, мол, пройдёт год-два, и троллинг будет запрещён повсеместно.

Но мы очень хорошо, оказывается, думали о нашем Росрыболовстве. В начале марта этого года были опубликованы новые Правила рыболовства для Западного водно-хозяйственного бассейна (ЗВХБ), куда входят и все водоёмы Псковской области. Изменения в Правила вносятся регулярно, и их новые редакции публикуются почти ежегодно. И что мы видим? В разделе 4 «Любительское рыболовство» в главе 29 «Водные объекты рыбо-хозяйственного значения Псковской области» в статье 29.5 «Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) ВБР (водные биологические ресурсы. – Прим. авт.)» в пункте 29.5.1 «Запрещается» в подпункте 29.5.1.б чёрным по белому теперь написано: «Осуществлять добычу (вылов) ВБР способом на дорожку (троллинг)».

Что называется – приплыли. Троллинг запретили и поставили в один ряд с такими чудовищными орудиями преступлений, как электроток и острога. Теперь троллингистов с 1 сентября 2021 года - Правила вступают в действие с этой даты - на водоёмах Псковской области за нарушение этого пункта Правил рыболовства ждёт штраф в размере от 2000 до 4000 рублей и вполне вероятно, что и конфискация орудий лова, то есть спиннингов с воблерами, и транспортных плавающих средств: лодок и моторов.

Не умеем читать правила

Градус возмущения у рыболовов-любителей на специализированных форумах в марте зашкаливал. За что? Почему? Чем троллинг хуже других видов ловли рыбы? Но уже через неделю после опубликования новых Правил рыболовства для СЗХБ на 2021 год появились успокаивающие сообщения от грамотных и дотошных рыболовов, прочитавших не только раздел, касающийся какого-то определённого региона, Псковской области например, но и весь многостраничный мудрёный текст этого документа.

Они утверждают, что никакого запрета на троллинг вовсе и нет. В разделе «Любительское рыболовство» в первой же статье 25.3.1, а это очень важно, что именно в первой, относящейся к 32-му подрайону Балтийского моря (Финский залив), касательно троллинга написано: «З апрещается о существлять добычу (вылов) ВБР с применением судна, оснащенного парусом или мотором, с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство , далее – способом на дорожку (троллинг). Выделенное жирным шрифтом указывает, что весь длинный подчёркнутый текст далее во всём документе заменён именно этим кратким текстом. Это то же самое, как я в первой главе этой статьи указал на сокращение часто повторяющихся слов «водные биологические ресурсы» тремя буквами ВБР, после чего для удобства чтения использую эти сокращения до конца статьи. Так и в тексте Правил рыболовства в последующих пяти статьях, касающихся любительского рыболовства в пяти регионах ЗВХБ, в том числе и в Псковской области, текст: «Запрещается осуществлять добычу (вылов) ВБР способом на дорожку (троллинг)», следует читать как: «Запрещается осуществлять добычу (вылов) ВБР с применением судна, оснащенного парусом или мотором, с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство».

Таким образом, троллинг как способ лова рыбы не запрещён, а ограничено лишь количество приманок. Эти ограничения были и ранее, они хорошо знакомы рыболовам, но в предыдущих Правилах рыболовства не было такой запутанной подачи текста касаемо троллинга. Вот только непонятно, что заставило авторов документа прибегать к такой замысловатости, когда без юриста и лингвиста сразу с троллингом и не разобраться?

Хор чиновников и депутатов

Но, как говорится, слово к делу не пришьёшь, то есть слово, сказанное в соцсетях. Отправил я письма во все чиновничьи инстанции. «Кому помешал троллинг на водоёмах нашего региона? Кто обратился с инициативой и за помощью в Росрыболовство, чтобы оградить псковские водоёмы от преступников со спиннингами в руках? Какой ущерб наносят эти злостные браконьеры -троллингисты? На основании чего принято такое решение? Если оно принято, то мы, рыболовы-любители, вынуждены будем его выполнять. Но где научное обоснование этому решению, где статистика возросшего количества «преступлений» троллингистами, где общественное обсуждение этого решения? Где здравый смысл, в конце концов?»

Эти вопросы ещё в марте, почти сразу после опубликования новых Правил рыболовства, я направил в восемь (!) инстанций; и в псковский отдел рыбоохраны, и обоим председателям псковских Ассоциаций рыболовов-промысловиков, и в филиал псковского научно-исследовательского института «ПсковНИРО», и в петербургский институт «ГосНИОРХ» им. Л. С.Берга, и в комитет по природопользованию Псковской области, и депутатам Псковского областного Собрания, и в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства в Санкт-Петербурге. Надо отдать должное и даже поблагодарить чиновников и депутатов – ответили все, кто письменно, кто по телефону или в личной беседе, и даже уложились в тридцатидневный срок, отведённый им законом «Об обращениях граждан». Но вот в ответах ясности я так и не нашёл.

Не буду утомлять читателей пространными и подробными цитированиями каждого из официальных ответов, лишь подчеркну их удивительную схожесть. Все без исключения указали, что я обратился не по адресу: «…сообщаем, что официальное толкование норм даётся уполномоченными на то органами и должностными лицами, издавшими соответствующий нормативно-правовой акт. В связи с изложенным для официального разъяснения рекомендуем Вам обратиться к разработчику, принявшему данный нормативно-правовой акт, – в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации». В переводе на простой язык это обозначает: «Нам и самим ничего не понятно, обращайся-ка ты, рыбачок, в Москву». Но если ответить не в компетенции органов, то они обязаны направить мой вопрос туда, где компетенция имеется, то есть в Минсельхоз РФ, но почему-то этого никто так и не сделал.

В то же время отмечу, что многие - в комитете по природопользованию, в областном Собрании депутатов, в обоих научно-исследовательских институтах - в ответах указывают примерно одно и то же: что, «руководствуясь общими принципами юридической техники, под термином «способом на дорожку (троллинг)», исходя из логики п. 25.3.1. новых Правил рыболовства» (далее идёт длинное умозаключение о сокращении, приведённое и разобранное мною во второй главе нашей статьи), делается вывод: «Осуществление любительского рыболовства с использованием двух и менее приманок на одно судно не будет являться способом лова «на дорожку (троллинг)».

Обрадовались? Напрасно…

Оказывается, то, что делают рыболовы уже десятки, а то и сотни лет, таская за лодкой по одной или две приманки для лова хищников, вовсе и не «троллинг» или «дорожка». А нам, рыболовам, всё равно, как это называется, главное, можно будет продолжать ловить рыбу этим полюбившимся способом.

Казалось бы, разобрались. Но всё не так просто. Читаю официальный ответ из Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, подписанный и. о. заместителя руководителя Управления С. П. Русановым, и… ничего не понимаю. А вы поймёте? На этот раз я вынужден полностью процитировать высокопоставленного «рыбного» чиновника. Вот что он пишет: «Все действующие запреты и ограничения при осуществлении любительского и спортивного рыболовства в акваториях водных объектов рыбохозяйственного значения Псковской области регламентированы главой 4, пунктами, подпунктами и таблицами статьи 29, а также приложением 1 Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утверждённых Приказом Минсельхоза России от 06.11.2014 № 427 и размещённых на официальном сайте Управления sztufar.ru.

Согласно п. б п.п. 29.5.1. ст. 29 вышеуказанных Правил запрещается добыча (вылов) на дорожку (троллинг) с применением паруса или мотора с использованием более двух приманок».

И это нам, рыболовам-любителям, давно известно и понятно, но мой вопрос был по новым Правилам. И С. Русанов продолжает: «С 01.09.2021 вступают в силу Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утверждённые Приказом Минсельхозом России от 21 октября 2020 г. № 620.

Согласно п. б п.п. 29.5.1 ст. 20 вышеуказанных Правил с 1 сентября 2021 года запрещается осуществлять добычу (вылов) на дорожку (троллинг)». Конец цитирования…

Ну и как вам ответ? Поучил питерский «рыбный» начальник, в какие пункты Правил рыболовства мне, псковскому рыболову, смотреть, а заодно, никак не сославшись на другие пункты Правил, куда не смотреть. Так и не ответил С. Русанов, ни что такое «троллинг» или «дорожка», ни можно ли таким способом ловить или нет. Он, как и все, к кому я обратился, напомнил, что «управление не уполномочено давать разъяснения и комментировать требования действующих нормативно-правовых актов РФ в области охраны ВБР и среды их обитания».

Ещё в марте я разговаривал на эту тему с и. о. начальника псковской рыбоохраны Владиславом Колесниковым. «А что делать? – высказал и он своё недоумение. - Мы - орган исполнительный, раз закон вышел, то что в п. 29 для Псковской области написано, то и будем исполнять. Даже один наш сотрудник уже неделю ходит как в воду опущенный, тоже не понимает, почему его любимый вид лова попал под запрет? Ведь мы, инспекторы, тоже простые люди, я, например, дайвингом увлекаюсь, а он – троллингом».

В мае мы вновь встретились и коснулись этой темы: «Многое с троллингом так и не понятно. Мы отправили запрос в СЗТУ, ждём ответа с разъяснениями и инструкциями, – пояснял Колесников. – На водоёмах Псковской области редко встретишь рыболова с тремя, пятью или десятью спиннингами. Тех, у кого заброшено больше двух приманок с одной лодки, мы и ранее наказывали, и впредь не будем проходить мимо. К осени надеемся получить окончательную ясность по этому вопросу».

Как такое получается?

В последнее время в нашей стране очень много непонятностей в законотворчестве, притом во многих направлениях. И рыболовство не исключение. Чего стоит только один Закон «О водоохраной зоне», согласно которому теперь нельзя подъезжать к берегу почти любого водоёма ближе 200 метров. Депутаты Государственной Думы неоднократно пытались разобраться, откуда появилась эта никем и нигде не обоснованная норма, но так ничего и не выяснили. Теперь новый «удар под дых» для рыболовов-любителей – запретили лов рыбы способом троллинг.

Кому мы мешаем? Запрет троллинга на водоёмах, где разрешён промысловый лов, – это от лукавого, это ничем не прикрытое лоббирование интересов только промысловиков. Все восемь адресатов, к коим я обратился, ответили, что никто никого по этому вопросу не спрашивал, а сами они такой инициативы не проявляли. Показательны ответы научных сотрудников, как из «ПсковНИРО», так и из «ГосНИОРХ» им. Л. С.Берга в Санкт-Петербурге (сотрудники имена просили не называть). Они в один голос заявили, что:

- научного задания на тему троллинга они не получали ни в этом году, ни в прошлом, ни в каком другом году ранее,

- ни на одном научном совете этот вопрос не обсуждался и не поднимался,

- в распоряжении науки нет не только угрожающих статистических данных, но нет вообще никакой статистики, как по троллингу (вред, ущерб, угроза ВБР и пр.), так и по рыболовам-любителям в целом,

- никаких предложений за последние годы об ограничении троллинга из обоих научных исследовательских институтов не было.

И что мы в результате видим? Сверху принимаются важные решения и законы, на местах имеется огромный отряд депутатов и чиновников, отвечающих за организацию жизнедеятельности в регионе, но у них никто и ни о чём не спрашивает? Странная картина. В нашем случае с троллингом налицо неспособность Росрыболовства организовать защиту ВБР, реальную защиту, а не подмену её высосанной из пальца проблемой с рыболовами-любителями.

Общественный тупик

В псковском рыболовном промысле накопилось огромное количество проблем, и, убирая рыболовов-любителей с акваторий рек и озёр, чиновники убирают в их лице и добровольных помощников в борьбе с беззаконностью. Рыболовы-любители очень часто наблюдают безобразия, творящиеся на воде, а зачастую становятся и невольными свидетелями преступлений. Без общественников порядка не навести, это путь в тупик. Где мы эти безобразия наблюдаем - только на воде, где равен доступ к передвижению. На частные территории доступ закрыт или серьёзно ограничен – это причалы рыбодобывающих предприятий, пункты приёма рыбы и хранилища, производственные площадки, цеха и заводы по переработке ВБР. И везде там – государственный контроль. Но в результате на городских рынках граждане видят ломящиеся прилавки от судачков и щучек непромыслового размера, да зачастую ещё и в тот период, когда их лов повсеместно запрещён.

К кому я только не обращался, чтобы мне позволили взглянуть на профессиональную работу рыбаков непосредственно на судне. И на научное судно просился, и на судно с механическим мутником, и на флагман псковского рыболовства – судно «Викторию». Никто не отказывает, но и не приглашает. Есть что скрывать?

И в то же время почти ежегодно встречаю в наших местных СМИ репортажи с борта рыболовецкого судна. И что мы в них видим или слышим: восторг от природы, перечисление примет и традиций, коим неукоснительно столетиями следуют рыбаки, и описание нелёгкого труда. С последним не поспоришь, труд рыбака всегда был и остаётся тяжёлой физической работой, да ещё в постоянном споре со стихией. И всё. А о проблемах – ни слова. О житье-бытье, о зарплатах, об экологии, о среде обитания ВБР, о гуманных и негуманных способах вылова рыбы, о нарушениях Правил рыболовства. Что это – запретные темы? Что нужно всем вместе предпринять, чтобы и рыбы стало больше, и труд стал легче? Не встречал я таких репортажей.

Как не припомню и когда в последний раз организовывались круглые столы на «рыбные» темы с участием рыболовов-общественников. С 2016 по 2019 год я был членом общественного совета при комитете по природопользованию Псковской области. Угадайте, сколько за это время состоялось заседаний того самого совета? Правильно. Ни одного! Пусть тот совет и его состав кому-то не нравился и его работу специально не инициировали. Сейчас избран другой, с доцентами и кандидатами. И за минувшие два с половиной года они уже провели два заседания, одно из которых было организационным. Кому нужна такая работа? Для галочки, для обозначения неразрывной связи с общественностью? Общественное мнение - это мнение здравого смысла, но сегодня, как мне думается, у чиновников оно уже давно считается мнением тех, кого не спрашивают.