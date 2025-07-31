Участники проекта «Летний институт» познакомились с деятельностью псковских филологов

23:20, 31 июля 2025, ПАИ

Образовательным треком и экскурсией продолжился международный образовательный проект «Летний институт» в Псковском государственном университете. Мероприятие инициировало Министерство науки и высшего образования РФ. Сегодня, 31 июля, участники проекта побывали на лекции профессоров Татьяны Никитиной и Елены Рогалевой, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Специалисты рассказали присутствующим, как составляются словари, откуда берутся фразеологизмы и почему фольклор помогает учить язык.

Ученые вуза представили учебные фразеологические словари и методические пособия, разработанные экспериментальной лабораторией учебной лексикографии, а также провели мастер-класс по работе со словарями в иноязычной аудитории.

Продолжилась образовательная программа экскурсией в научно-образовательную лабораторию ПсковГУ «Социогуманитарная регионика». Здесь участники проекта «Летний институт» познакомились с деятельностью лаборатории, с её картотекой и «Псковским областным словарем». Также филологи рассказали гостям о многолетней работе студентов и преподавателей над сохранением и изучением псковского фольклора и диалектов.

Завершился день экскурсией в Поганкины палаты, где участники «Летнего института» ознакомились с выставочными коллекциями.

Напомним, «Летний институт» стартовал на базе ПсковГУ 28 июля. Вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения». В этом году в Псков приехали 25 молодых учёных из восьми стран – Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины (Республики Сербской), Армении, Абхазии.

Молодые участники погрузятся в научно-исследовательскую проблематику и образовательные традиции филологической школы Псковского государственного университета и его партнёров по проекту, познакомятся с ведущими российскими учёными, занимающимися вопросами изучения коммуникационных основ межнационального общения, роли русского языка как языка межнационального общения в современном мире, анализа проблем и способов их решения в преподавании русского языка в зарубежной школе.

Ранее сообщалось, что второй день проекта «Летний институт» открылся лекцией «Проблематика национальной идентичности в условиях формирования современного многополярного мира: коммуникационные подходы и решения». В третий день работы проекта доцент ПсковГУ Лина Воробьёва представила участникам кейс «Современные подходы к продвижению русского языка и культуры за рубеж»: познакомила участников с особенностями образовательной программы «Русский язык как иностранный», раскрыла методический потенциал преподавания РКИ и поделилась опытом организации межнационального и межкультурного диалога в процессе обучения.