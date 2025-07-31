Неблагоприятное погодное явление ждёт жителей Псковской области сегодня ночью

22:30, 31 июля 2025, ПАИ

На территории Псковской области ожидается неблагоприятное метеорологическое явление, сообщили ПАИ в Главном управлении МЧС России по региону со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Сегодня ночью и днём 1 августа местами по Псковской области ожидаются грозы и ливни, при грозах – шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Напомним, в Псковской и Новгородской областях продолжаются шторм и грозы. Энергетики и аварийные службы ликвидируют последствия непогоды. В смене работают 73 аварийные бригады и 73 единицы техники. Стихия бушует в ряде муниципалитетов региона.

Напомним, что прогноз на август дали в Псковском гидрометцентре. Помимо этого, синоптики назвали причины резкого перепада температуры воздуха в Пскове, а также рассказали о том, что регион оказался в размытом барическом поле, которое несёт грозы, дожди и град.