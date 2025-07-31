Правительство РФ предложило увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми

23:09, 31 июля 2025, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребёнка. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон «О потребительном кредите (займе)», пишет ТАСС.

Новый законопроект поможет снизить финансовую нагрузку на родителей, которые выплачивают ипотеку. Для семей, где родился или был усыновлён второй ребёнок (или последующие дети), предлагается увеличить срок ипотечных каникул до полутора лет.

Согласно законопроекту, проценты по основному долгу будут начисляться только в течение семи месяцев. Уплатить их можно будет после погашения обязательств по текущему договору равными частями и с той же периодичностью, что и раньше.

Это поможет поддержать семьи в сложный период, когда один из родителей ухаживает за ребёнком и не может выйти на работу, отметил Михаил Мишустин.

Сейчас, если у заёмщика рождается ребёнок, он может получить полугодовые кредитные каникулы, если его доходы снизились более чем на 20 %, а расходы на обслуживание кредита превышают 40 % среднемесячного дохода.