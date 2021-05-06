Конкурс добровольческих практик «Регион добрых дел» стартовал в Псковской области

15:36, 06 мая 2021, ПАИ

В Псковской области объявлен открытый конкурсный отбор в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Основными направлениями для подачи заявки определены: школьное или студенческое добровольчество (волонтерство), добровольчество трудоспособного населения и «серебряное» волонтерство.

Подача заявок на конкурс стартует 10 мая и продлится по 18 мая включительно. Итоги конкурса планируется подвести в конце мая. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Детали проведения открытого конкурсного отбора представлены в положении. Для участия в конкурсном отборе на адрес электронной почты ad.tikhonova@pskov.ru должна быть подана заявка. Уточнить детали можно по телефону 29-91-47 у заместителя начальника отела молодежной политики Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Александра Тихонова.

Конкурсный отбор проводится с целью создания условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив на территории Псковской области, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.

По итогам конкурсного отбора будет сформирована заявка от Псковской области на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Его организатор — Федеральное агентство по делам молодежи. Организатором регионального этапа является Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.