Премьеру спектакля-кабаре Дмитрия Месхиева покажут в июне в обновлённом буфете Псковского театра
10, 11, 12 и 27 июня в обновлённом буфете Псковского театра драмы состоится премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.
В исполнении вокалистки Александры Терских, первой скрипки Губернаторского симфонического оркестра области Александра Назарова, гитариста Ивана Фёдорова, композитора, пианиста Бориса Федотова и барабанщика-перкуссиониста Вячеслава Погодина прозвучат известные городские романсы.
«Постой, паровоз!» Ивановского, «Лиловый негр» Вертинского, «Окурочек» Алешковского, «Когда я вернусь» Галича - музыканты представят зрителям антологию блатной песни.
В стоимость билета входит приветственный напиток и закуски, будет работать кафе. Билеты уже можно приобрести в кассе или на сайте театра.
Премьеру спектакля-кабаре Дмитрия Месхиева покажут в июне в обновлённом буфете Псковского театра
Михаил Ведерников ознакомился с готовящейся к открытию выставкой «Лики прошлого. Возвращение»
Псковский театр драмы готовит майскую премьеру для детей «Невероятные приключения голубя Петра»
Участники международного мотомарша возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове