Премьеру спектакля-кабаре Дмитрия Месхиева покажут в июне в обновлённом буфете Псковского театра

15:46, 06 мая 2021, ПАИ

10, 11, 12 и 27 июня в обновлённом буфете Псковского театра драмы состоится премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В исполнении вокалистки Александры Терских, первой скрипки Губернаторского симфонического оркестра области Александра Назарова, гитариста Ивана Фёдорова, композитора, пианиста Бориса Федотова и барабанщика-перкуссиониста Вячеслава Погодина прозвучат известные городские романсы.

«Постой, паровоз!» Ивановского, «Лиловый негр» Вертинского, «Окурочек» Алешковского, «Когда я вернусь» Галича - музыканты представят зрителям антологию блатной песни.

В стоимость билета входит приветственный напиток и закуски, будет работать кафе. Билеты уже можно приобрести в кассе или на сайте театра.