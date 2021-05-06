Псковские следователи присоединились к акции «Сад памяти» в Жидиловом Бору

17:10, 06 мая 2021, ПАИ

6 мая на территории воинского мемориала «Жидилов Бор» в Псковском районе прошло памятное мероприятие в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии принял участие руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня и личный состав управления, а также ветераны, руководители федеральных органов исполнительной власти и Вооруженных сил, представители духовенства, руководство администрации области и района, местные жители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие началось с заупокойного богослужения по воинам, погибшим за веру и Отечество, после чего перед присутствующими выступили почетные гости, которые отметили важность проводимой работы по увековечиванию памяти павших и живых героев Великой Отечественной войны. Затем к подножию мемориала возложили венки и цветы.

Во второй части мероприятия на братском захоронении состоялась торжественная закладка Сада памяти: у обелиска в память о погибших на войне высадили деревья.

Памятный обелиск установлен в память о подвиге Ильи Коровина, погибшего в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками у деревни Жидилов Бор. Позже у обелиска захоронили останки солдат, найденных поисковиками после войны на территории Псковской области. С тех пор перезахоронения проводятся ежегодно.