ФОТОФАКТ: В Себежском районе готовятся к открытию памятного знака в честь зарождения Знамени Победы

17:19, 06 мая 2021, ПАИ

В Себежском районе готовятся к открытию памятного знака в честь зарождения Знамени Победы.

На федеральной трассе недалеко от посёлка Идрица уже установлены бетонные скамьи, обустаиваются пешеходные дорожки, подведено электричество. В ближайшие дни планируется провести работы по асфальтированию площадки. Сам памятный знак к месту установки пока не доставили, уточняет корреспондент районной газеты «Призыв».