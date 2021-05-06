ФОТОФАКТ: В Себежском районе готовятся к открытию памятного знака в честь зарождения Знамени Победы
В Себежском районе готовятся к открытию памятного знака в честь зарождения Знамени Победы.
На федеральной трассе недалеко от посёлка Идрица уже установлены бетонные скамьи, обустаиваются пешеходные дорожки, подведено электричество. В ближайшие дни планируется провести работы по асфальтированию площадки. Сам памятный знак к месту установки пока не доставили, уточняет корреспондент районной газеты «Призыв».
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Фото: Газета "Призыв"
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Фото: Газета "Призыв"
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Фото: Газета "Призыв"
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Фото: Газета "Призыв"
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Фото: Газета "Призыв"
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Фото: Газета "Призыв"
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Фото: Газета "Призыв"
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06 мая 2021
ФОТОФАКТ: В Себежском районе готовятся к открытию памятного знака в честь зарождения Знамени Победы