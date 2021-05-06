Путин: Длинные выходные способствуют улучшению ситуации с COVID-19

17:38, 06 мая 2021, ПАИ

Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом пишет РИА Новости.

С предложением сделать первые десять дней мая нерабочими к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это должно снизить риски, связанные с тем, что из-за разорванных каникул россиянам придется перемещаться по городу и выезжать за его пределы несколько раз и контактировать с большим числом людей. Зарплата за дни с 4 по 7 мая сохраняется за сотрудниками. Работодателей также не наказывают за неисполнение указа президента. Предприятия, которые работают в выходные, продолжают функционировать.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — подчеркнул Путин.

По его словам, уменьшается число заболевших, а выздоровевших, наоборот, растет. «И тестирование продолжается, вакцинация», — добавил Путин.

За прошедшие сутки в стране 7 639 человек заразились коронавирусом.