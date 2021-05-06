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Бельгийский вирусолог: Признание Moderna лучшей вакциной — геополитически мотивированный шаг

Признание Moderna лучшей вакциной против коронавирусной инфекции — геополитически мотивированный шаг; российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента. Об этом заявил один из ведущих вирусологов и наиболее цитируемых в сфере COVID-19 экспертов Бельгии Марк ван Ранст, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что не придавал бы этой награде большого значения, потому что в данном случае во внимание принимался геополитический фактор. Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90 процентов. «На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», — добавил он, оговорившись, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.

«Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью приуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном — экономическое решение», — сказал он, комментируя причины победы Moderna среди конкурентов.

Ранее разработчик «Спутника V» ответил на признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19. Он счел данный жест экономическо-политическим решением Всемирного конгресса.

Препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин - 2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, «весьма высокую оценку» получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.

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