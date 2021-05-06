Александр Палладин покинул пост начальника Управления госслужбы и кадров администрации Псковской области
Александр Палладин покинул пост начальника Управления госслужбы и кадров администрации Псковской области. Как сообщает Telegram-канал «Новый правдоруб», Палладин ушёл на пенсию.
Пост начальника управления по кадрам области в составе аппарата занял Александр Кабанов.
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06 мая 2021
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