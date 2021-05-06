Ускорить работы по строительству новой школы в Великих Луках поручил Михаил Ведерников

17:53, 06 мая 2021, ПАИ

6 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Великих Лук Николаем Козловским. На встрече обсуждалась эпидемиологическая обстановка и реализация нацпроектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Николай Козловский отметил, что эпидемиологическая обстановка в Великих Луках устойчивая, отсутствует тенденция как к значительному росту, так и к уменьшению количества заразившихся. Вакцинация проводится в поликлинических отделениях города. Высокой популярностью пользуется пункт, который открылся в торговом центре «Апельсин».

«Есть выездная бригада, которая выезжает по записи на предприятия. Организации формируют список, на следующий день к ним прибывают медики и вакцинируют желающих», — рассказал глава Великих Лук. Он также добавил, что оба компонента вакцины к сегодняшнему дню получили 3,6 тыс. жителей города.

Михаил Ведерников поручил уделить особое внимание обеспечению стабильной работы выездных бригад, а также пунктов вакцинации.

«У нас вакцины достаточно, в ближайшие дни мы ожидаем еще две поставки. Великие Луки — город рабочий, много больших предприятий. Мы не раз говорили, что надо делать все, чтобы людей застраховать, уберечь, предотвратить вспышки заболеваемости. Это важно для экономики города, прилегающего района, области, а также в целом для эпидемиологической ситуации в регионе», — подчеркнул губернатор.

Глава региона акцентировал внимание и на том, что необходимо удержать стабильную эпидемиологическую обстановку по итогам майских праздников. Николай Козловский в свою очередь отметил, что будет усилено информирование граждан и увеличены темпы вакцинации.

В рамках реализации нацпроектов основной акцент глава Великих Лук сделал на строительстве школы на 800 мест на улице Заслонова. Николай Козловский отметил, что на объекте есть отставание от графика. Оно вызвано, в том числе, установившейся ненастной погодой, что не позволяет закончить кирпичную кладку на блоке «Б». В настоящее время активно ведутся отделочные работы в бассейне, большой объем работ проведен на прилегающей территории.

«Максимальное количество работ надо проводить параллельно. Такими темпами мы с трудом укладываемся до конца года. Это недопустимо», — отметил глава региона и поручил наращивать темпы строительных работ.

Николай Козловский заверил, что с подрядчиком поддерживается постоянный контакт, при установлении хорошей погоды планируется наверстать отставание. В настоящее время на объекте трудятся около 120 человек.

Дополнительно глава Великих Лук доложил о работе, проводимой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство пройдет на пяти объектах. На некоторых из них работы ведутся с опережением графика. Планируется, что все объекты будут сданы в срок. Объекты благоустройства на следующий год жители города выбирают посредством рейтингового голосования.

В завершение губернатор поручил держать все актуальные вопросы реализации нацпроектов на контроле.