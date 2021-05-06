Псковавтодор асфальтирует обход Струг Красных и дорогу из Новоржева в Кудеверь

17:57, 06 мая 2021, ПАИ

ГБУ Псковской области «Псковавтодор» возобновило ремонтные работы на переходящих объектах 2020-2021 годов адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в Стругокрасненском районе продолжается ремонт обхода поселка Струги Красные. Идет устройство верхнего слоя покрытия. Протяженность участка составляет 2,8 км. Впереди ремонт съездов и укрепление обочин фрезерованным асфальтобетонным материалом.

Эта дорога включена в программу ремонта по многочисленным просьбам граждан. На объекте ежегодно проводилось локальное устранение аварийных дефектов, но полноценного ремонта не было более 30 лет.

В Новоржевском районе приводят в порядок участок дороги Новоржев - Кудеверь. Длина ремонтируемого отрезка составляет 2,226 км. Сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Дорожники также выполнят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство заездных карманов на автобусных остановках и проведут отсыпку обочин песчано-гравийной смесью.