Подготовлена и опубликована программа мероприятий на День Победы в Пскове

18:58, 06 мая 2021, ПАИ

Издание «Псковская правда» опубликовало праздничную программу мероприятий в Пскове на День Победы.

Праздник начнётся в 10:00 с парада войск псковского гарнизона. Он пройдёт в этом году на площади Победы и улице Кузнецкой.

В Городском культурном центре в 12:00 состоится праздничный концерт «С Днём Победы!», в 14:00 – театрально-музыкальная композиция студентов ПсковГУ «После рассвета…», в 14:30 — спектакль молодёжного театра «Ах, театр» «У войны не женское лицо», в 17:00 — концерт «Победе славной посвящается!».

В Доме офицеров в 12:00 представят литературно-хореографический спектакль «Берёзы памяти моей», в 17:00 – концертную программу с участием ансамбля 76-дивизии «Голубые молнии» «Победа в сердце моём».

Вход на все праздничные мероприятия будет организован по пригласительным билетам, при этом количество мест ограничено.