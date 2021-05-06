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Культура

В Псковской филармонии состоялся концерт ко Дню Победы

Заслуженный артист России Александр Либ. Фото Псковской областной филармонии

6 мая в Большом концертном зале Псковской филармонии состоялся концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?», приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Псковичи услышали любимые миллионами россиян «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Журавли» и многие другие песни и мелодии. 

​Программу концерта дополнили стихи о войне, напоминающие, что никто не забыт и ничто не забыто, а в сердцах новых поколений живёт память о Великой Победе. И конечно, песенную программу о победе не представить без «Майского вальса» и музыкального символа, гимна победы – легендарной песни Давида Тухманова «День Победы».

В праздничной программе приняли участие: заслуженные артисты России Наталья Александрова и Александр Либ, солистка-вокалистка Елена Федина, солисты-инструменталисты Сергей Поторочин, Денис Горин, Елена Ленина, ансамбль русской музыки «Псков», заслуженный коллектив народного творчества России — театр танца «Русские узоры».

Концерт прошёл с учетом ограничительных санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории Псковской области.

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