Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Вы не поверите, насколько здесь упорны русские. Сотни из них лежат на льду, но нападают каждый день»

Немецкие окопы под Ленинградом. Фото picture alliance / akg-images

Сын фермера Вальтер Годель воевал в составе 18-й армии группы «Север» с 1941 года  и отправлял домой письма, в которых рассказывал, как он пережил блокаду Ленинграда и Холмский котёл. Два дня назад эти письма опубликовала немецкая газета Die Welt.

Сообщение, которое Вальтер Годель отправил домой в сентябре 1941 года, звучит несколько бахвальски: «У меня всегда всё хорошо. Вчера я получил своё первое боевое крещение». Также он называл блокаду Ленинграда «неплохим» событием. Восторг соллдата разделяли и другие солдаты вермахта. Но скоро им пришлось стирать улыбки с лиц. «Здесь уже два дня снег и очень холодно. <...> Ни сена, ни соломы, и вообще ничего, потому что русские не успели ничего собрать с полей, отправившись на войну».

Гитлер и его генералы хотели заморить ленинградцев голодом. Понимал ли тогда нечеловеческое военное преступление рядовой солдат? Что касается боевых действий в ходе советского зимнего наступления 1941–1942 годов, он отметил: «Вы не поверите, насколько здесь упорны русские. Сотни из них лежат на льду, но атаки каждый день. Вы просто можете отступить. Но никто не делает этого».

Когда Красной армии удалось прорвать оборону вермахта южнее Ленинграда и несколько тысяч немецких солдат попали в Холмский котёл, на выручку им отправился батальон М-10, в котором служил Годель. «Мы шесть раз атаковали, но так и не смогли пробиться, — писал Годель. — На седьмой раз нам это наконец удалось — ценой тяжёлых боёв и больших потерь… Но русские сумели вновь сжать тиски и заперли нас».

Множество немецких солдат погибли от голода, холода и болезней в битве за Холм. Автор писем получил обморожение и в конце февраля был эвакуирован танковыми войсками. Батальон Годеля потерял убитыми и ранеными 383 человека, а тяжёлые бои продолжались до самого мая. Позже в своём письме сестре Марии он писал, что если его маленький племянник когда-нибудь вздумает играть в войну, то он его выпорет «и лучше научит его танцевать».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

06 мая 2021

В Сигорицах почтили память тех, кто погиб за свою многонациональную Родину
06 мая 2021

В Пскове привели в порядок территорию у Вечного огня
06 мая 2021

На мемориал «Зарождение Знамени Победы» соберут деньги всей Россией
06 мая 2021

«Вы не поверите, насколько здесь упорны русские. Сотни из них лежат на льду, но нападают каждый день»
06 мая 2021

«Молодёжка ОНФ» провела большую викторину о Великой Отечественной войне. И в Пскове – тоже
06 мая 2021

Стали известны мероприятия фестиваля колокольного звона в Пскове 8 и 9 мая
06 мая 2021

Подготовлена и опубликована программа мероприятий на День Победы в Пскове
06 мая 2021

В России могут запретить жидкости для электронных сигарет

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...