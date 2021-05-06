«Вы не поверите, насколько здесь упорны русские. Сотни из них лежат на льду, но нападают каждый день»

21:37, 06 мая 2021, ПАИ

Сын фермера Вальтер Годель воевал в составе 18-й армии группы «Север» с 1941 года и отправлял домой письма, в которых рассказывал, как он пережил блокаду Ленинграда и Холмский котёл. Два дня назад эти письма опубликовала немецкая газета Die Welt.

Сообщение, которое Вальтер Годель отправил домой в сентябре 1941 года, звучит несколько бахвальски: «У меня всегда всё хорошо. Вчера я получил своё первое боевое крещение». Также он называл блокаду Ленинграда «неплохим» событием. Восторг соллдата разделяли и другие солдаты вермахта. Но скоро им пришлось стирать улыбки с лиц. «Здесь уже два дня снег и очень холодно. <...> Ни сена, ни соломы, и вообще ничего, потому что русские не успели ничего собрать с полей, отправившись на войну».

Гитлер и его генералы хотели заморить ленинградцев голодом. Понимал ли тогда нечеловеческое военное преступление рядовой солдат? Что касается боевых действий в ходе советского зимнего наступления 1941–1942 годов, он отметил: «Вы не поверите, насколько здесь упорны русские. Сотни из них лежат на льду, но атаки каждый день. Вы просто можете отступить. Но никто не делает этого».

Когда Красной армии удалось прорвать оборону вермахта южнее Ленинграда и несколько тысяч немецких солдат попали в Холмский котёл, на выручку им отправился батальон М-10, в котором служил Годель. «Мы шесть раз атаковали, но так и не смогли пробиться, — писал Годель. — На седьмой раз нам это наконец удалось — ценой тяжёлых боёв и больших потерь… Но русские сумели вновь сжать тиски и заперли нас».

Множество немецких солдат погибли от голода, холода и болезней в битве за Холм. Автор писем получил обморожение и в конце февраля был эвакуирован танковыми войсками. Батальон Годеля потерял убитыми и ранеными 383 человека, а тяжёлые бои продолжались до самого мая. Позже в своём письме сестре Марии он писал, что если его маленький племянник когда-нибудь вздумает играть в войну, то он его выпорет «и лучше научит его танцевать».