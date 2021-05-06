На мемориал «Зарождение Знамени Победы» соберут деньги всей Россией

21:57, 06 мая 2021, ПАИ

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Губернатор Псковской области анонсировал сбор средств на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы».

«Название посёлка Идрица вошло в мировую историю, когда 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружён на крышу здания Рейхстага в Берлине. Сегодня эта тема становится всё более широко известной в Псковской области. У нас появилась региональная памятная дата, создан тематический мурал, областная «Вахта памяти» исследует места боёв на подступах к Идрице, началось производство шестисерийного фильма об этих событиях. Своего рода смысловой доминантой всей этой работы было запланированное создание нового мемориала – «Зарождение Знамени Победы». Его макет был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Изготовление и установка памятника стали темой совещания в администрации Псковской области, и мы приняли решение, что значение и предыстория проекта дают нам все основания сделать монумент в полной мере всенародным», – написал Михаил Ведерников в Instagram.

Средства на изготовление памятного знака, посвящённого зарождению основного символа Великой Победы, будут собраны в результате всероссийского краудфандинга. Всего потребуется 16 млн рублей. Сбор денег будет организован Фондом княгини Ольги.

