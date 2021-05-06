Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На мемориал «Зарождение Знамени Победы» соберут деньги всей Россией

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уверен, что монумент станет в полной мере всенародным. Фото Instagram

Губернатор Псковской области анонсировал сбор средств на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы». 

«Название посёлка Идрица вошло в мировую историю, когда 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружён на крышу здания Рейхстага в Берлине. Сегодня эта тема становится всё более широко известной в Псковской области. У нас появилась региональная памятная дата, создан тематический мурал, областная «Вахта памяти» исследует места боёв на подступах к Идрице, началось производство шестисерийного фильма об этих событиях. Своего рода смысловой доминантой всей этой работы было запланированное создание нового мемориала – «Зарождение Знамени Победы». Его макет был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Изготовление и установка памятника стали темой совещания в администрации Псковской области, и мы приняли решение, что значение и предыстория проекта дают нам все основания сделать монумент в полной мере всенародным», – написал Михаил Ведерников в Instagram.

Средства на изготовление памятного знака, посвящённого зарождению основного символа Великой Победы, будут собраны в результате всероссийского краудфандинга. Всего потребуется 16 млн рублей. Сбор денег будет организован Фондом княгини Ольги.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

06 мая 2021

В Сигорицах почтили память тех, кто погиб за свою многонациональную Родину
06 мая 2021

В Пскове привели в порядок территорию у Вечного огня
06 мая 2021

На мемориал «Зарождение Знамени Победы» соберут деньги всей Россией
06 мая 2021

«Вы не поверите, насколько здесь упорны русские. Сотни из них лежат на льду, но нападают каждый день»
06 мая 2021

«Молодёжка ОНФ» провела большую викторину о Великой Отечественной войне. И в Пскове – тоже
06 мая 2021

Стали известны мероприятия фестиваля колокольного звона в Пскове 8 и 9 мая
06 мая 2021

Подготовлена и опубликована программа мероприятий на День Победы в Пскове
06 мая 2021

В России могут запретить жидкости для электронных сигарет

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...