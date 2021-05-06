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Общество

В Пскове привели в порядок территорию у Вечного огня

У могилы Неизвестного солдата установили трибуны для ветеранов. Фото Instagram

Псков готовится к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Служба благоустройства города привела в порядок Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата, написал в Instagram заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Там уже установлены трибуны. Напомню, что заключительная репетиция парада пройдёт 7 мая, а сам парад 9 мая пройдёт без присутствия зрителей. Планируется, что места на трибунах займут ветераны Пскова и Псковского района», – предупредил псковичей Александр Коновалов.

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