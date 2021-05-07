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В Сигорицах почтили память тех, кто погиб за свою многонациональную Родину

Ветерану и жителю деревни Сигорицы Сергею Герасимовичу Степанову дарили цветы. Фото газеты


В среду, 5 мая, в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками у интернационального братского воинского захоронения в деревне Сигорицы Воронцовской волости Островского района состоялось традиционное памятное мероприятие, со ссылкой на администрацию Островского района пишет газета «Островские вести».

Вместе с участником Великой Отечественной войны, 99-летним жителем деревни Сигорицы Сергеем Герасимовичем Степановым у памятного обелиска собрались представители Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ», руководители национальных диаспор, общин и землячеств Псковской области, представители органов местного самоуправления, военнослужащие и местные жители.

В этом году в условиях пандемии CОVID-19 памятное мероприятие прошло с ограниченным числом участников, с соблюдением всех ограничительных мер и с учётом отработанных во время пандемии регламентов.

К участникам торжественного митинга обратился глава Островского района Дмитрий Быстров. Он подчеркнул, что многонациональное единство и дружба народов нашей страны, которые бок о бок сражались на фронтах Великой Отечественной войны, стали одними из определяющих факторов победы советского народа в борьбе против немецко-фашистских оккупантов.

– Борьба за свободу и независимость общей Родины накрепко соединяла людей разных национальностей узами дружбы и воинского братства. Мы разные в своих национальных особенностях, но нас всегда объединяла и будет объединять борьба с захватчиками, экономическая интеграция, а также крепкие культурные и семейные связи. Мы были и будем вместе всегда! – сказал Дмитрий Быстров.

На митинге также выступили: помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян, депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы, подполковник запаса, ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане Шамиль Ахметов, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Виктор Неизвестный, руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ» («Единство») Саид Дукаев.

– От всей души говорю огромное спасибо представителям Центра чеченской культуры за такое благое дело, которое стало традиционным не по календарю, а по зову сердца всех здесь присутствующих, ветеранов, представителей местной власти, местного населения.
Здесь, на интернациональном братском воинском захоронении, наша общая боль, общая память и общая гордость, – сказал Армен Мнацаканян.

Обращаясь к участникам памятного мероприятия, Шамиль Ахметов отметил роль поисковых отрядов, благодаря усилиям которых устанавливаются имена доселе не известных павших в кровопролитных боях воинов.

– С гордостью могу сказать, что этот обелиск – настоящий символ объединения людей, когда это касается защиты страны и сбережения общей истории, – добавил Саид Дукаев.

После символической минуты молчания участники памятного мероприятия возложили гирлянду, венки и цветы к обелиску на месте братского захоронения, после чего прозвучал троекратный салют.

Напомним, что в братской могиле у деревни Сигорицы Островского района помимо 139 солдат разных национальностей покоятся Герой Советского Союза ефрейтор Абрам Шарыпов и его однополчане – уроженец горной Чечни Заудин Ахматханов и ярославец Кузьма Козуб.

Памятное мероприятие у деревни Сигорицы, ставшее уже традиционным, прошло в рамках проекта «Память поколений» по инициативе Центра чеченской культуры «БАРТ» при содействии администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской области по культуре и администрации Островского района.

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