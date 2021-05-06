Псковскую область в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада представят две команды
Две команды от Псковской области примут участие в межрегиональной Юношеской футбольной лиге Северо-Запада сезона 2021-2022 годов. Об этом ПАИ сообщила региональная Федерация футбола.
Всего участниками пилотного проекта СЗЮФЛ станут 10 футбольных школ Северо-Запада. Победитель двухкругового турнира (играем дома и на выезде) получит путёвку на финальный турнир первенства России.
В дебютном матче команды Псковской области встретятся между собой. Игра между командами «Экспресс» (Великие Луки) и «Псков» (Псков) состоится 23 мая в 15:00 на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.
Состав участников Северо-Западной Юношеской футбольной лиги:
АНО «ФК «Псков» (Псков),
СШОР «Экспресс» (Великие Луки, Псковская область),
АНО ЦПМФ ФК «Балтика» (Калининград),
МАУ СШОР № 5 по футболу (Калининград),
ГОАУ СШ «Электрон» (Великий Новгород),
ГАУ ЛО СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
МУ СШ № 7 (Петрозаводск, Республика Карелия),
МАУ СШОР (Мончегорск, Мурманская область),
ГБУ РК «СШ по футболу» (Сыктывкар, Республика Коми),
МУ СШ № 1 (Котлас, Архангельская область).
Календарь игр
ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур – 22 мая (суббота).
11:00 (12:00 мск): СШОР-5 (Калининград) – СШ-1 (Котлас),
15:00: СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Балтика» (Калининград).
1-й тур – 23 мая (воскресенье).
11:00: «Электрон» (Великий Новгород) – СШ-7 (Петрозаводск),
13:00: СШОР (Мончегорск) – СШ по футболу (Республика Коми),
15:00: «Экспресс» (Великие Луки) – «Псков» (Псков).
2-й тур – 29 мая (суббота).
11:00: СШОР (Мончегорск) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
12:00 (13:00 мск): «Балтика» (Калининград) – «Электрон» (Великий Новгород),
15:00: «Экспресс» (Великие Луки) – СШОР-5 (Калининград).
2-й тур – 30 мая (воскресенье).
11:00: «Псков» (Псков) – СШ-7 (Петрозаводск),
13:00: СШ-1 (Котлас) – СШ по футболу (Республика Коми).
3-й тур – 5 июня (суббота).
12:00: СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШ-1 (Котлас), привязка к ПМЭФ,
14:00: СШ-7 (Петрозаводск) – «Балтика» (Калининград).
3-й тур – 6 июня (воскресенье).
11:00: СШОР-5 (Калининград) – «Псков» (Псков),
13:00: «Электрон» (Великий Новгород) – СШОР (Мончегорск),
15:00: «Экспресс» (Великие Луки) – СШ по футболу (Республика Коми).
4-й тур – 12 июня (суббота).
15:00: «Экспресс» (Великие Луки) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
СШ-1 (Котлас) – «Электрон» (Великий Новгород), День города Котласа,
«Псков» (Псков) – «Балтика» (Калининград).
4-й тур – 13 июня (воскресенье).
СШОР (Мончегорск) – СШ-7 (Петрозаводск).
5-й тур – 19 июня (суббота).
«Электрон» (Великий Новгород) – «Экспресс» (Великие Луки),
СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШОР-5 (Калининград),
«Псков» (Псков) – СШ по футболу (Республика Коми),
СШ-7 (Петрозаводск) – СШ-1 (Котлас).
5-й тур – 20 июня (воскресенье).
«Балтика» (Калининград) – СШОР (Мончегорск).
6-й тур – 26-27 июня (суббота, воскресенье).
СШ-7 (Петрозаводск) – «Экспресс» (Великие Луки),
СШОР-5 (Калининград) – «Электрон» (Великий Новгород),
СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШ по футболу (Республика Коми).
6-й тур – 27 июня (воскресенье).
«Псков» (Псков) – СШОР (Мончегорск),
СШ-1 (Котлас) – «Балтика» (Калининград).
7-й тур – 3-4 июля (суббота, воскресенье).
«Балтика» (Калининград) – «Экспресс» (Великие Луки),
СШ-7 (Петрозаводск) – СШОР-5 (Калининград),
СШ по футболу (Республика Коми) – «Электрон» (Великий Новгород),
СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Псков» (Псков),
СШОР (Мончегорск) – СШ-1 (Котлас).
8-й тур – 10-11 июля (суббота, воскресенье).
СШОР (Мончегорск) – «Экспресс» (Великие Луки),
СШОР-5 (Калининград) – «Балтика» (Калининград), День города Калининграда,
СШ по футболу (Республика Коми) – СШ-7 (Петрозаводск),
СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Электрон» (Великий Новгород),
СШ-1 (Котлас) – «Псков» (Псков).
9-й тур: 17-18 июля (суббота, воскресенье).
СШ-1 (Котлас) – «Экспресс» (Великие Луки),
СШОР (Мончегорск) – СШОР-5 (Калининград),
СШ по футболу (Республика Коми) – «Балтика» (Калининград),
СШ-7 (Петрозаводск) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
«Электрон» (Великий Новгород) – «Псков» (Псков).
Резервный день – 24 июля (суббота).
СШОР-5 (Калининград) – СШ по футболу (Республика Коми), перенос с 4-го тура.
Перерыв – с 19 июля по 20 августа
ВТОРОЙ КРУГ
Резервный день – 15 августа (воскресенье).
СШ по футболу (Республика Коми) – СШОР (Мончегорск), перенос с 10-го тура,
СШ-1 (Котлас) – СШОР-5 (Калининград), перенос с 10-го тура.
10-й тур – 21-22 августа (суббота, воскресенье).
«Псков» (Псков) – «Экспресс» (Великие Луки),
«Балтика» (Калининград) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
СШ-7 (Петрозаводск) – «Электрон» (Великий Новгород).
Резервный день – 25 августа (среда).
СШ по футболу (Республика Коми) – СШ-1 (Котлас), перенос с 11-го тура.
11-й тур – 28-29 августа (суббота, воскресенье).
СШОР-5 (Калининград) – «Экспресс» (Великие Луки),
СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШОР (Мончегорск),
«Электрон» (Великий Новгород) – «Балтика» (Калининград),
СШ-7 (Петрозаводск) – «Псков» (Псков).
12-й тур – 4-5 сентября (суббота, воскресенье).
СШ по футболу (Республика Коми) – «Экспресс» (Великие Луки),
«Псков» (Псков) – СШОР-5 (Калининград),
СШ-1 (Котлас) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
СШОР (Мончегорск) – «Электрон» (Великий Новгород),
«Балтика» (Калининград) – СШ-7 (Петрозаводск).
13-й тур – 11-12 сентября (суббота, воскресенье).
СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Экспресс» (Великие Луки),
СШ по футболу (Республика Коми) – СШОР-5 (Калининград),
«Электрон» (Великий Новгород) – СШ-1 (Котлас),
СШ-7 (Петрозаводск) – СШОР (Мончегорск),
«Балтика» (Калининград) – «Псков» (Псков).
14-й тур – 18-19 сентября (суббота, воскресенье).
«Экспресс» (Великие Луки) – «Электрон» (Великий Новгород),
СШОР-5 (Калининград) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
СШ по футболу (Республика Коми) – «Псков» (Псков),
СШ-1 (Котлас) – СШ-7 (Петрозаводск),
СШОР (Мончегорск) – «Балтика» (Калининград).
15-й тур – 25-26 сентября (суббота, воскресенье).
«Экспресс» (Великие Луки) – СШ-7 (Петрозаводск),
«Электрон» (Великий Новгород) – СШОР-5 (Калининград),
СШ по футболу (Республика Коми) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
«Балтика» (Калининград) – СШ-1 (Котлас),
СШОР (Мончегорск) – «Псков» (Псков).
16-й тур – 2-3 октября (суббота, воскресенье).
«Экспресс» (Великие Луки) – «Балтика» (Калининград),
СШОР-5 (Калининград) – СШ-7 (Петрозаводск),
«Электрон» (Великий Новгород) – СШ по футболу (Республика Коми),
«Псков» (Псков) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
СШ-1 (Котлас) – СШОР (Мончегорск).
17-й тур – 9-10 октября (суббота, воскресенье).
«Экспресс» (Великие Луки) – СШОР (Мончегорск),
«Балтика» (Калининград) – СШОР-5 (Калининград),
СШ-7 (Петрозаводск) – СШ по футболу (Республика Коми),
«Электрон» (Великий Новгород) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),
«Псков» (Псков) – СШ-1 (Котлас).
18-й тур – 16-17 октября (суббота, воскресенье).
«Экспресс» (Великие Луки) – СШ-1 (Котлас),
СШОР-5 (Калининград) – СШОР (Мончегорск),
«Балтика» (Калининград) – СШ по футболу (Республики Коми),
СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШ-7 (Петрозаводск),
«Псков» (Псков) – «Электрон» (Великий Новгород).
Во время ралли 8 мая участок дороги в Плюсском районе перекроют