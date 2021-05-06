Псковскую область в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада представят две команды

23:59, 06 мая 2021, ПАИ

Две команды от Псковской области примут участие в межрегиональной Юношеской футбольной лиге Северо-Запада сезона 2021-2022 годов. Об этом ПАИ сообщила региональная Федерация футбола.

Всего участниками пилотного проекта СЗЮФЛ станут 10 футбольных школ Северо-Запада. Победитель двухкругового турнира (играем дома и на выезде) получит путёвку на финальный турнир первенства России.

В дебютном матче команды Псковской области встретятся между собой. Игра между командами «Экспресс» (Великие Луки) и «Псков» (Псков) состоится 23 мая в 15:00 на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.

Состав участников Северо-Западной Юношеской футбольной лиги:

АНО «ФК «Псков» (Псков),

СШОР «Экспресс» (Великие Луки, Псковская область),

АНО ЦПМФ ФК «Балтика» (Калининград),

МАУ СШОР № 5 по футболу (Калининград),

ГОАУ СШ «Электрон» (Великий Новгород),

ГАУ ЛО СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

МУ СШ № 7 (Петрозаводск, Республика Карелия),

МАУ СШОР (Мончегорск, Мурманская область),

ГБУ РК «СШ по футболу» (Сыктывкар, Республика Коми),

МУ СШ № 1 (Котлас, Архангельская область).



Календарь игр



ПЕРВЫЙ КРУГ



1-й тур – 22 мая (суббота).

11:00 (12:00 мск): СШОР-5 (Калининград) – СШ-1 (Котлас),

15:00: СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Балтика» (Калининград).

1-й тур – 23 мая (воскресенье).

11:00: «Электрон» (Великий Новгород) – СШ-7 (Петрозаводск),

13:00: СШОР (Мончегорск) – СШ по футболу (Республика Коми),

15:00: «Экспресс» (Великие Луки) – «Псков» (Псков).



2-й тур – 29 мая (суббота).

11:00: СШОР (Мончегорск) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

12:00 (13:00 мск): «Балтика» (Калининград) – «Электрон» (Великий Новгород),

15:00: «Экспресс» (Великие Луки) – СШОР-5 (Калининград).

2-й тур – 30 мая (воскресенье).

11:00: «Псков» (Псков) – СШ-7 (Петрозаводск),

13:00: СШ-1 (Котлас) – СШ по футболу (Республика Коми).



3-й тур – 5 июня (суббота).

12:00: СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШ-1 (Котлас), привязка к ПМЭФ,

14:00: СШ-7 (Петрозаводск) – «Балтика» (Калининград).

3-й тур – 6 июня (воскресенье).

11:00: СШОР-5 (Калининград) – «Псков» (Псков),

13:00: «Электрон» (Великий Новгород) – СШОР (Мончегорск),

15:00: «Экспресс» (Великие Луки) – СШ по футболу (Республика Коми).



4-й тур – 12 июня (суббота).

15:00: «Экспресс» (Великие Луки) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

СШ-1 (Котлас) – «Электрон» (Великий Новгород), День города Котласа,

«Псков» (Псков) – «Балтика» (Калининград).

4-й тур – 13 июня (воскресенье).

СШОР (Мончегорск) – СШ-7 (Петрозаводск).



5-й тур – 19 июня (суббота).

«Электрон» (Великий Новгород) – «Экспресс» (Великие Луки),

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШОР-5 (Калининград),

«Псков» (Псков) – СШ по футболу (Республика Коми),

СШ-7 (Петрозаводск) – СШ-1 (Котлас).

5-й тур – 20 июня (воскресенье).

«Балтика» (Калининград) – СШОР (Мончегорск).



6-й тур – 26-27 июня (суббота, воскресенье).

СШ-7 (Петрозаводск) – «Экспресс» (Великие Луки),

СШОР-5 (Калининград) – «Электрон» (Великий Новгород),

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШ по футболу (Республика Коми).

6-й тур – 27 июня (воскресенье).

«Псков» (Псков) – СШОР (Мончегорск),

СШ-1 (Котлас) – «Балтика» (Калининград).



7-й тур – 3-4 июля (суббота, воскресенье).

«Балтика» (Калининград) – «Экспресс» (Великие Луки),

СШ-7 (Петрозаводск) – СШОР-5 (Калининград),

СШ по футболу (Республика Коми) – «Электрон» (Великий Новгород),

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Псков» (Псков),

СШОР (Мончегорск) – СШ-1 (Котлас).

8-й тур – 10-11 июля (суббота, воскресенье).

СШОР (Мончегорск) – «Экспресс» (Великие Луки),

СШОР-5 (Калининград) – «Балтика» (Калининград), День города Калининграда,

СШ по футболу (Республика Коми) – СШ-7 (Петрозаводск),

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Электрон» (Великий Новгород),

СШ-1 (Котлас) – «Псков» (Псков).



9-й тур: 17-18 июля (суббота, воскресенье).

СШ-1 (Котлас) – «Экспресс» (Великие Луки),

СШОР (Мончегорск) – СШОР-5 (Калининград),

СШ по футболу (Республика Коми) – «Балтика» (Калининград),

СШ-7 (Петрозаводск) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

«Электрон» (Великий Новгород) – «Псков» (Псков).

Резервный день – 24 июля (суббота).

СШОР-5 (Калининград) – СШ по футболу (Республика Коми), перенос с 4-го тура.

Перерыв – с 19 июля по 20 августа



ВТОРОЙ КРУГ

Резервный день – 15 августа (воскресенье).

СШ по футболу (Республика Коми) – СШОР (Мончегорск), перенос с 10-го тура,

СШ-1 (Котлас) – СШОР-5 (Калининград), перенос с 10-го тура.



10-й тур – 21-22 августа (суббота, воскресенье).

«Псков» (Псков) – «Экспресс» (Великие Луки),

«Балтика» (Калининград) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

СШ-7 (Петрозаводск) – «Электрон» (Великий Новгород).

Резервный день – 25 августа (среда).

СШ по футболу (Республика Коми) – СШ-1 (Котлас), перенос с 11-го тура.



11-й тур – 28-29 августа (суббота, воскресенье).

СШОР-5 (Калининград) – «Экспресс» (Великие Луки),

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШОР (Мончегорск),

«Электрон» (Великий Новгород) – «Балтика» (Калининград),

СШ-7 (Петрозаводск) – «Псков» (Псков).

12-й тур – 4-5 сентября (суббота, воскресенье).

СШ по футболу (Республика Коми) – «Экспресс» (Великие Луки),

«Псков» (Псков) – СШОР-5 (Калининград),

СШ-1 (Котлас) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

СШОР (Мончегорск) – «Электрон» (Великий Новгород),

«Балтика» (Калининград) – СШ-7 (Петрозаводск).

13-й тур – 11-12 сентября (суббота, воскресенье).

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Экспресс» (Великие Луки),

СШ по футболу (Республика Коми) – СШОР-5 (Калининград),

«Электрон» (Великий Новгород) – СШ-1 (Котлас),

СШ-7 (Петрозаводск) – СШОР (Мончегорск),

«Балтика» (Калининград) – «Псков» (Псков).

14-й тур – 18-19 сентября (суббота, воскресенье).

«Экспресс» (Великие Луки) – «Электрон» (Великий Новгород),

СШОР-5 (Калининград) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

СШ по футболу (Республика Коми) – «Псков» (Псков),

СШ-1 (Котлас) – СШ-7 (Петрозаводск),

СШОР (Мончегорск) – «Балтика» (Калининград).

15-й тур – 25-26 сентября (суббота, воскресенье).

«Экспресс» (Великие Луки) – СШ-7 (Петрозаводск),

«Электрон» (Великий Новгород) – СШОР-5 (Калининград),

СШ по футболу (Республика Коми) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

«Балтика» (Калининград) – СШ-1 (Котлас),

СШОР (Мончегорск) – «Псков» (Псков).

16-й тур – 2-3 октября (суббота, воскресенье).

«Экспресс» (Великие Луки) – «Балтика» (Калининград),

СШОР-5 (Калининград) – СШ-7 (Петрозаводск),

«Электрон» (Великий Новгород) – СШ по футболу (Республика Коми),

«Псков» (Псков) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

СШ-1 (Котлас) – СШОР (Мончегорск).

17-й тур – 9-10 октября (суббота, воскресенье).

«Экспресс» (Великие Луки) – СШОР (Мончегорск),

«Балтика» (Калининград) – СШОР-5 (Калининград),

СШ-7 (Петрозаводск) – СШ по футболу (Республика Коми),

«Электрон» (Великий Новгород) – СШ «Ленинградец» (Ленинградская область),

«Псков» (Псков) – СШ-1 (Котлас).

18-й тур – 16-17 октября (суббота, воскресенье).

«Экспресс» (Великие Луки) – СШ-1 (Котлас),

СШОР-5 (Калининград) – СШОР (Мончегорск),

«Балтика» (Калининград) – СШ по футболу (Республики Коми),

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – СШ-7 (Петрозаводск),

«Псков» (Псков) – «Электрон» (Великий Новгород).