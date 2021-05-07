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Общество

Губернатор Псковской области напомнил о важности участия детей в акции «Бессмертный полк»

Бессмертный полк - широко любимая и трогательная традиция. Она объединяет всех нас, потомков великих победителей, позволяет почувствовать нашу общность, единство и связь поколений, отметил в своем instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В этом году акция проходит на федеральной платформе 2021.polkrf.ru. Мы с сыном тоже зарегистрировались, чтобы рассказать о наших героях. Важно, чтобы наши дети принимали участие в таких памятных акциях, знали, помнили и гордились теми, кто подарил нам мирную и счастливую жизнь.
Присоединяйтесь и вы! Каждая история имеет высокое значение и должна быть сохранена нашими общими усилиями», - написал губернатор.

 

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