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Общество

Владельцам каких частных домов в Псковской области проведут газ бесплатно

В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше трехсот квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», - поделился с журналистами агентства Гусев.

Также он отметил, что проведение газовой сети внутри участка каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно. Бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не более чем в двухстах метрах от газораспределительной сети.

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