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Общество

День создания Вооруженных сил России отмечается 7 мая

Сегодня, 7 мая, в России отмечают День создания Вооружённых сил, сообщает calend.ru.

7 мая 1992 года президент России подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооружённых сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днём создания ВС России.

Российские вооружённые силы имеют трёхвидовую структуру, которая в большей степени соответствует сегодняшним требованиям и позволяет повысить эффективность боевого применения вооружения, серьезно упростить взаимодействие различных видов Вооружённых сил и удешевить систему управления войсками. В настоящее время Вооружённые силы структурно включают в себя три вида: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот; два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска; а также войска, не входящие в виды Вооруженных сил, тыл Вооруженных сил, службу расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации.

На сегодняшний день численность личного состава Вооружённых сил составляет более 1,9 млн человек. Штатная численность устанавливается указом президента России, который является Верховным главнокомандующим ВС РФ, а органом управления Вооруженными силами является Министерство обороны РФ. Также Вооружённые силы России отличаются наличием крупнейших в мире запасов оружия массового поражения, в том числе ядерного, и хорошо развитой системой средств его доставки.

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