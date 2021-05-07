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Общество

Умываться святой водой советует сегодня народный календарь

Евсей — Овсы отсей наступил 7 мая по народному календарю. Как сообщает calend.ru, в христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них мученик Евсевий, живший в I веке; Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале IV века; преподобный Евсевий Пустынник, ставший отшельником в IV веке.

В народе утверждали, что на Евсея всех «гнет к земле, а к людям пристает маета». Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.

К 7 мая нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору». Это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Существовали, однако, особые приметы: сеять овес можно было, когда начинает распускаться берёза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае: хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне знали, что после Евсеева дня может быть ещё 12 дней морозов.

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