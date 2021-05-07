Какие сотрудники радиостанций в Северо-Западном округе сегодня наиболее востребованы

08:32, 07 мая 2021, ПАИ

Аналитики выяснили, какие специалисты радиостанций сегодня востребованы в регионах Северо-Западного округа, какую зарплату и условия работы предлагают работодатели. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе hh.ru.

Чаще всего работодатели Северо-Запада приглашают на работу механиков и инженеров радио и телевидения, редакторов, дикторов, ведущих, продюсеров, операторов, режиссеров и других специалистов. Четверть от всех вакансий в радио и ТВ-сфере размещена работодателями для редакторов, вторые по востребованности - ведущие программ, на третьем месте по доле вакансий – копирайтеры. Требования, которые работодатели выдвигают к потенциальным кандидатам, зависят от конкретной позиции.

«Довольно часто работодатели отдельно подчеркивают в вакансиях, что претенденты на ключевые позиции в области радиовещания и телевидения должны быть неравнодушны к происходящему в жизни региона, иметь обширную сеть социальных контактов, а также быть готовыми к работе в форс-мажорных обстоятельствах и ненормированному графику. Наличие опыта работы особенно важно работодателям при поиске таких специалистов, как электромеханики, инженеры средств радио и телевидения, операторы, режиссеры монтажа» - отметила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.