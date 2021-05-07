Александр Котов поздравил псковичей с Днём радио

09:36, 07 мая 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил работников и ветеранов отрасли связи, информационных технологий и электронных СМИ с Днём радио, который отмечается сегодня, 7 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что День радио – праздник работников всех отраслей связи и электронных СМИ, свидетельство колоссального научно-технического прогресса, достигнутого со времён изобретения первой беспроводной приёмо-передающей радиосистемы.

«Сеанс радиосвязи, проведённый 7 мая 1895 года русским учёным Александром Поповым, потряс современников, а сегодня радиовещание, спутниковое телевидение, мобильная связь и интернет являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни», – отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что в век высоких технологий, когда повсеместно формируется цифровая инфраструктура, а обмен информацией происходит со стремительной скоростью, профессионалы в сфере телекоммуникации становятся чрезвычайно востребованными.

«Приятно, что в Псковской области в отрасли связи и электронных средств массовой информации трудятся настоящие специалисты своего дела», – заметил спикер облсобрания и пожелал им новых достижений, здоровья и благополучия.