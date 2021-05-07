Спасатели напомнили псковичам о правилах безопасности детей во время праздников

10:10, 07 мая 2021, ПАИ

В праздничные и выходные дни риск опасных ситуаций повышается, поскольку взрослые заняты домашними делами и праздничными хлопотами. Поэтому очень важно научить детей осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения.

«Необходимо объяснить ребёнку о недопущении игр с огнём и легковоспламеняющимися веществами. Такие предметы нужно хранить в недоступных для детей местах. Важно рассказать ребёнку о причинах, по которым может возникнуть пожар, и действиям при пожаре. Предупредить о небезопасности нахождения вблизи водоёмов без присмотра взрослых», - рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Также в ведомстве напомнили о том, что следует рассказать ребёнку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Объяснить, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.

Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться электроприборами. Также нужно позаботиться и о том, чтобы дрели, пилы, ножовки хранились в недоступных для ребёнка местах.